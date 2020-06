Annalisa Costa (comitato Pendolari Stufi) “FCU, siamo alle solite, promesse come sempre disattese”

“E come avrebbe detto Oscar Luigi Scalfaro… “Io non ci sto”!!!

Direi che come al solito gli orari sembrano fatti con il tiro delle freccette, da parte di principianti,… dove si prendono in considerazione i numeri centrati dal dardo.

Rimaniamo basiti soprattutto perché, ancora una volta va di moda fare orecchie da mercante in merito a consigli di cambio rotta.

Gli orari, seppur estivi, devono essere studiati e non approssimativi e completamente errati.

Togliere ora sostitutivi del treno (considerando che di cambiare la benedetta velocità per ora rimane un miraggio) significa incentivare le persone che si devono recare a Perugia ad arrangiarsi in maniera autonoma. Consideriamo inoltre che i pendolari ora e chissà per quanto tempo, devono adeguarsi alle norme covid, quindi per l’intero e infinito viaggio, dovranno indossare la mascherina….

Credo che sia abbastanza traumatico, in vista del caldo estivo e delle condizioni all’interno dei mezzi in cui non di certo si è provveduto a sistemare areazione e quindi con la sola possibilità di avere corrente d’aria per l’apertura di finestrini paralleli, sostenere viaggi di più di 100 minuti. La domande sono tante… Una tra queste è : ma davvero si vuole mantenere una ferrovia nata più di 100 anni fa con questi presupposti? Mi fanno davvero ridere gli scatti irosi di tutte le parti politiche in cui ci si lamenta degli spot pubblicitari in cui non compare l’alta valle del Tevere.

Anche sul magazine di Fs “la freccia” del mese di giugno, si invitano gli italiani a visitare il cuore verde d’Italia (l’Umbria) … Ma in che modo??!! Addirittura in questo periodo nei fine settimana è quasi impossibile prendere un mezzo per recarsi da San Sepolcro a Perugia… E non parliamo poi se volessimo recarci ad Assisi in cui il nativo Santo, patrono del nostro Paese, dovrebbe fare altro che un miracolo!!

O ancora,pendolari che addirittura devono timbrare il cartellino alle 12.00 e sono costretti a partire poco dopo le 8.30.



Sappiamo dell’esistenza dell’orario (che ci dovrebbe appartenere valutando le nostre esigenze), solo poche ore prima della partenza dello stesso, senza essere avvisati su ciò che avremmo trovato nella mattinata di questo ennesimo calvario e senza sapere quando avrà fine!Purtroppo anche la comunicazione tra Enti e utenti si adegua alla velocità di Va-lentino…. (n,d,r soprannome del treno Fcu)

Snobbati i pendolari che hanno incominciato a lavorare e ancora più snobbati gli eventuali turisti. Quindi non ci siamo anche in questa occasione…

I consigli sono stati dati a chi di dovere… Ma ancora una volta il pendolare è preso in considerazione come il due di picche nella briscola.

Agli studiosi degli orari in questione si chiede inoltre se hanno pensato al fatto che ci sia possibilità che gli universitari riprendano nel mese di luglio in presenza per eventuali esami… Cosa dovranno fare???

Forse si potrebbe pensare al cammino Francescano o come va di moda ora.. al bonus monopattino!!!!