Nessuna criticità sulla SR 257 “Apecchiese, tutto tranquillo anche per gli eventi ferragostani

Come predisposto dal comandante della polizia municipale Joselito Orlando nel week end di ferragosto sono stati intensificati i controlli sulle strade comunali ed in particolare sulla SR 257 “Apecchiese” un’arteria nota ed apprezzata soprattutto dai motociclisti per la conformazione ed il paesaggio suggestivo che la circonda. Diversi i motociclisti ed automobilisti fermati per i normali controlli e la verifica dei mezzi e dei documenti: un verbale elevato . “Per quello che abbiamo potuto verificare in quel tratto di strada che ricade sul comune tifernate – precisano dal comando della municipale – in questi giorni di traffico elevato non ci sono state situazioni di criticità particolari”. Gran lavoro per i vigili Urbani anche in città, nel centro storico che ha ospitato un’altra edizione record di Retro’ con tanti espositori e visitatori che hanno rispettato le norme anti Covid con distanziamento e mascherine. I vigili tifernati infine hanno prestato servizio ieri ed oggi presso il Santuario di Canoscio in occasione delle celebrazioni della Festività dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Anche in questa occasione traffico e spostamenti regolari dei numerosi fedeli saliti al colle “santo” per prendere parte alle funzioni religiose.

