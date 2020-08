Soggetti positivi di ritorno dalle vacanze, firmata l’ordinanza per l’attivazione del Centro operativo comunale

Il sindaco Luca Carizia nella giornata odierna ha firmato l’ordinanza per l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc). La decisione è stata presa in seguito alla comunicazione da parte delle autorità sanitarie, nella giornata di ieri e in quella odierna, di quattro nuovi casi di positività al Covid-19 di rientro dalle vacanze. I quattro soggetti sono in isolamento domiciliare e per garantire loro la massima assistenza è stato deciso di riaprire il Coc.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati