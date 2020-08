Operazione Ferragosto sicuro sulle strade tifernati: controlli sull’apecchiese e servizi di polizia municipale in occasione degli eventi del week end

Operazione Ferragosto Sicuro sulle strade di Città di Castello e in particolare sulla strada regionale 257 Apecchiese, dove sabato 15 e domenica 16 agosto saranno effettuati specifici servizi di controllo del traffico finalizzati alla tutela degli utenti della strada. Ad annunciarlo è il colonnello Joselito Orlando, che, nella doppia veste di comandante della Polizia Municipale tifernate e della Polizia Provinciale, anticipa come saranno predisposti “servizi con l’ausilio di telelaser e targasystem per monitorare sia il rispetto dei limiti di velocità che la regolarità della documentazione necessaria per la circolazione veicolare”. “Come consuetudine nelle giornate più calde dal punto di vista dei flussi del traffico veicolare – sottolinea Orlando – saranno messe in campo specifiche attività di prevenzione e controllo nel capoluogo e nelle frazioni, che riguarderanno gli itinerari presumibilmente più frequentati, come la strada regionale Apecchiese dove sono tradizionalmente molti i motociclisti attirati dalle caratteristiche del suo percorso e gli utenti della strada in trasferimento verso le località di mare, ma anche un luogo come la Basilica di Canoscio dov’è attesa una importante concentrazione di pellegrini in occasione della festività dell’Assunzione della Beata Vergine Maria e dove saremo presenti per le necessarie operazioni di regolamentazione della circolazione stradale”. Il comandante Orlando evidenzia anche come il corpo della Polizia Municipale sia impegnato a Città di Castello anche sul versante del rispetto delle disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza da Covid-19, con particolare riferimento ai servizi serali che vengono svolti in occasione degli eventi del cartellone di Estate in città a garanzia dell’osservanza delle norme riguardanti soprattutto distanze interpersonali e assembramenti.

CDCNOT/20/08/14/COMINLINEA/321/MB

