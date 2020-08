Domenica edizione ferragostana per Retrò

Edizione ferragostana per “Retrò”, la rassegna mensile di antiquariato, oggettistica antica, rigatteria, hobby, collezionismo promossa dall’amministrazione comunale di Città di Castello, che si svolgerà nel centro storico domenica 16 agosto. A pochi giorni dalla manifestazione, le prenotazioni hanno già superato quota 70 unità, tanti quanti erano stati gli espositori nello stesso periodo dell’anno scorso, e c’è quindi l’aspettativa che ci si possa avvicinare ai 100 appassionati presenti all’appuntamento. Come nella passata edizione di luglio, quando alla ripresa della rassegna dopo il lockdown venne raggiunta la quota di circa 120 espositori, Retrò occuperà la massima superficie mai utilizzata nel centro storico, che si estenderà su piazza Garibaldi, piazza Matteotti, corso Cavour e piazza Fanti, nel pieno rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del Coronavirus. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di domenica stabilisce il divieto di transito e il divieto di sosta su piazza Matteotti, corso Cavour, piazza Fanti e piazza Garibaldi. Il provvedimento dispone anche il divieto di transito e il divieto di sosta su via Gramsci, nel tratto compreso tra via S. Antonio e piazza Garibaldi; il divieto di sosta su piazza Costa, eccetto che per i veicoli al servizio degli espositori della manifestazione. In piazza Garibaldi, con ingresso da viale Veneto e direzione verso via San Bartolomeo e via Albizzini, sarà lasciato un corridoio stradale per il transito dei veicoli autorizzati.

