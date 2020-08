Auto investe una bici, donna di 52 anni trasportata al nosocomio tifernate per accertamenti

Questa mattina, intorno alle ore 8:30 circa si è verificato un incidente stradale nella rotatoria posta all’incrocio tra Viale del Polacchino e Viale Abetone. Un autovettura Lancia Y condotta da una donna di 84 anni che transitava su Viale del Polacchino, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, alla predetta rotatoria investiva una donna di 52 anni che, in sella alla propria bici, proveniva da Viale Abetone. Sia la conducente dell’auto che la conducente della bici sono residenti a Città di Castello. Oltre alla Polizia Municipale di Città di Castello che ha effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica del sinistro, interveniva sul posto un ambulanza del 118 che trasportava la conducente della bici presso l’Ospedale di Città di Castello per gli accertamenti del caso.

