“Affreschi urbani”: da lunedì 17 agosto sempre aperta

Il grande afflusso di visitatori, e la richiesta degli stessi di aumentare gli orari di apertura della mostra “Affreschi Urbani”, hanno portato il Comune di Sansepolcro a stabilire un nuovo orario. Sarà in vigore da lunedì 17, sia per il Museo Civico di Sansepolcro che per l’esposizione dedicata a Banksy.

Da lunedì, mostra e Museo (via N. Aggiunti) saranno infatti aperti tutto il giorno e tutti i giorni con orario: 10 – 13,30 e 14,30 – 19.

“Le difficoltà erano tante ma abbiamo trovato una soluzione, per ora fino al 13 settembre. Grazie alla collaborazione di Opera Laboratori Fiorentini – spiega l’assessore Gabriele Marconcini – possiamo garantire l’apertura anche al mattino dei giorni di inizio settimana. Un’apertura in piena sicurezza”.

La mostra è una selezione di oltre venti serigrafie, quelle che Banksy considera tracce fondamentali per diffondere i suoi messaggi etici. Le opere riprodotte hanno avuto genealogie e percorsi eterogenei, diventando talvolta veri e propri “affreschi urbani”, spesso rimossi rubati o consumati dal tempo. Sono queste le immagini che hanno decretato il successo planetario di un artista tra i più complessi, geniali e intuitivi del nostro secolo.

I biglietti possono essere acquistati all’ingresso o chiamando il numero 199151121 (dall’Italia) o 0289096942 (dall’estero) o su TicketOne.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati