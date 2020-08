Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari: fino al 19 agosto è possibile richiedere il voto per corrispondenza

Fino a mercoledì 19 agosto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Città di Castello che si trovano temporaneamente all’estero potranno chiedere di votare per corrispondenza in occasione del referendum popolare confermativo sulle “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. L’opzione potrà essere esercitata da tutti coloro che per motivi di lavoro, studio o per cure mediche si trovino temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché dai familiari conviventi. Per la presentazione dell’istanza è possibile utilizzare la posta elettronica certificata, scrivendo all’indirizzo: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it; la posta elettronica ordinaria all’indirizzo: elettorale@cittadicastello.gov.it ; il servizio postale, scrivendo all’indirizzo: Comune di Città di Castello – Piazza G. Gabriotti n.1 06012 Città di Castello (PG); il fax al numero 075.8552306. Inoltre, il deposito della domanda potrà essere effettuato a mano, anche da persona diversa dall’interessato, direttamente presso l’Ufficio Elettorale Comunale nella sede di via XI Settembre n.41, negli orari di apertura al pubblico. La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, dovrà in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero al quale recapitare il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (consolato o ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza. Per ulteriori informazioni i recapiti telefonici a disposizione sono: 075.8529241 e 075.8529242.

