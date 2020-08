L’Umbertide Calcio MA cambia pelle, Marta Grassini è la nuova presidente: Massimo Pazzaglia alla guida della prima squadra e Massimo Nardi degli Juniores

E’ Marta Grassini la nuova presidente dell’Umbertide Calcio MA. La neo presidente, che prende il testimone da Gabriele Volpi, è stata eletta nel corso di una partecipata assemblea pubblica, nel corso della quale è stato eletto il nuovo consiglio direttivo del club verde-nero, svoltasi nella serata del 12 agosto. La società è quindi pronta a ripartire dopo l’emergenza Coronavirus e ad affrontare l’anno sportivo 2020/2021 (nel quale la prima squadra sarà impegnata nel campionato di Prima Categoria) con grandi propositi.

L’assemblea è iniziata con i ringraziamenti al presidente uscente Volpi e a coloro che hanno fatto parte della dirigenza per il contributo dato in questi anni.

Questi i progetti per il futuro: ricreare una situazione omogenea, idonea e rappresentativa per la città di Umbertide nel mondo del calcio e cercare collaborazioni con altre società che praticano altre discipline sportive, formando una specie di “joint venture” per creare qualcosa di nuovo e per far trovare un ambiente sano, dai primi calci fino alla prima squadra.

E’ stata quindi espressa la volontà di proseguire la profonda collaborazione con l’Agape, società con cui l’Umbertide Calcio MA ha partecipato insieme al Kodokan Judo Fratta e all’Atletica Umbertide al bando per l’assegnazione degli impianti sportivi. Su quest’ultimo punto è stato detto che l’Umbertide Calcio MA si sta impegnando, tramite un accesso agli atti, a tutelare i propri diritti e di tutte le società ad esso collegate, che insieme rappresentano circa l’80% del movimento calcistico cittadino.

L’Umbertide Calcio MA sta continuando la sua operazione di rinnovamento e di coinvolgimento dei giovani, con un percorso che iniziando dalle giovanili possa condurli in prima squadra. Un esempio su tutti: la totalità degli Allievi usciti dall’Agape sono rimasti all’Umbertide Calcio MA.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico i due allenatori saranno per la prima squadra Massimo Pazzaglia (umbertidese doc, uno dei nomi più prestigiosi del calcio cittadino con un passato importante sui terreni di gioco) e Massimo Nardi (originario di Bevagna e umbertidese di adozione) per la Juniores. I mister si sono già visti e si sono trovati in sintonia su numerose situazioni. A livello di allenamenti, rispettando le norme anti-contagio da Covid-19, la prima squadra e la Juniores in questi giorni stanno lavorando insieme e i due gruppi si stanno ben amalgamando. Un occhio anche al movimento calcistico femminile, con l’idea di creare la “squadra rosa” dell’Umbertide Calcio MA.

Ai presenti in sala è stato chiesta la propria adesione per entrare a divenire soci: sono state così raccolte 16 adesioni. Tra i 16 soci sono stati nominati 9 consiglieri.

I consiglieri hanno quindi provveduto all’elezione delle cariche societarie che vedono Marta Grassini come presidente, Lorenzo Chimenti nel ruolo di vicepresidente ed Enrico Ceccarelli nella veste di co-presidente.

Queste le parole della neo presidente Grassini subito dopo l’elezione: “Ringrazio tutti con affetto per la fiducia e cercherò di fare del mio meglio. Prendere il posto di Gabriele Volpi non sarà facile. Ci sono tanti punti da definire e obiettivi da raggiungere, come quello di creare, se ci saranno le condizioni, una squadra di calcio femminile”.

Il direttivo dell’Umbertide Calcio MA è invece così composto: Roberto Alunni Tullini, Enrico Ceccarelli, Lorenzo Chimenti, Alessio Grassini, Marta Grassini, David Scarpellini, Vasco Scarpellini, Giacomo Topazio.

Un particolare ringraziamento è stato fatto ai nuovi soci, che sono: Antonio Palazzetti, Maurizio Barbagianni, Katia Biccheri, Roberto Alunni Tullini (broker finanziario), Roberto Mariucci (presidente Seas Srl).

