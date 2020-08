Tanti visitatori accorsi da tutta Italia e dall’estero per ammirare le bellezze naturali ed artistiche del territorio, per una vacanza in tranquillità ed in sicurezza. Molti i pellegrini che percorrono il Cammino di Francesco, ma tanti anche i turisti che in auto o in moto hanno scelto il Comune umbro e la Valtiberina per le loro vacanze.

L’assessore al turismo Anna Conti esprime grande soddisfazione ” Un bel risultato sperato, che però non ci ha sorpreso. Ci aspettavamo che molti turisti avrebbero preferito una vacanza nei piccoli Borghi questa estate e per questo abbiamo svolto un grande lavoro di promozione durante il lockdown attraverso la realizzazione di tour virtuali che hanno avuto molte visualizzazioni “.

Il Sindaco Enea Paladino si unisce alla soddisfazione nel vedere il proprio Comune meta prescelta di tanti turisti italiani e stranieri ed esprime un ringraziamento particolare ai volontari dell’Infopoint, che guidano i turisti con competenza e disponibilità.

Nella foto una riproduzione della “Deposizione del Cristo” di Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio (originale del 1570 custodito nella Chiesa di San Francesco a Citerna ), donata da un anonimo concittadino e collocata all’ingresso del Torrione di Citerna. Un apprezzato gesto di attaccamento al paese.

