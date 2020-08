Pd Umbertide, il 30 agosto estrazione “Lotteria de L’Unità”. Al 2021 la tradizionale Festa de L’Unità

“Quest’anno causa Covid-19 la tradizionale festa de l’Unità non potrà tenersi. Troppe le restrizioni (per esempio sulla durata della manifestazione, cioè non si possono svolgere feste oltre le 4 giornate) che non consentono la realizzazione della festa. Appuntamento quindi al prossimo anno dal 20 al 29 agosto con una edizione rinnovata nella speranza che l’emergenza sanitaria sia ormai un lontano ricordo”.

“Tuttavia il Partito democratico di Umbertide – si legge nella nota – ha promosso la “Lotteria de l’Unità”, un’occasione di autofinanziamento (primo premio bici elettrica); il 30 agosto al Ristorante Adamo di Corlo si terra l’estrazione dei biglietti vincenti. Quella sarà l’occasione per stare insieme in una giornata ricca di discussione politica (scuola, ecobonus, Ru486), animazione per bambini e come sempre ottima cucina”.

“In un momento come questo – afferma la segreteria del PD di Umbertide – abbiamo bisogno di riprendere il filo di una discussione politica anche e soprattutto nella nostra Città, dove in pochi anni di amministrazione leghista si stanno perdendo molti servizi e ci si trova di fronte ad una città sempre più in preda ad incuria. Umbertide merita di più, anche in termini di attenzione e cura.”

