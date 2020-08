Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

L’Ufficio Elettorale del Comune di Umbertide informa che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’aiuto dei servizi, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, sono ammessi al voto nelle loro dimore.Gli interessati dovranno presentare (utilizzando preferibilmente l’apposito modello da ritirare presso l’Ufficio Elettorale) specifica domanda entro il 31 agosto, ventesimo giorno precedente la data della votazione. Il Comune rende noto che l’Ufficio Elettorale è a disposizione per ulteriori chiarimenti al numero 075 9419229.

