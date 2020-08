Pausa per i servizi dello sportello del consumatore, si riprende il 27 agosto

I consueti servizi di consulenza rivolti ai cittadini dallo sportello del Consumatore presso l’URP Sportello del Cittadino sono sospesi fino a giovedì 27 agosto. Per appuntamenti con i referenti delle associazioni dei consumatori ADIC, MDC e di Cittadinanza Attiva è necessario rivolgersi direttamente all’ufficio URP Sportello del Cittadino in corso Cavour o chiamare i numeri di telefono 075.8529232 e 800869102.

CDCNOT/20/08/11/COMINLINEA/321/MB

ESTATE IN CITTÀ: DOMANI NUOVO APPUNTAMENTO CON “LA MUSICA AL CENTRO”

Ancora un appuntamento con “Musica al centro” nel cartellone di Estate in città. Per il ciclo di eventi curato dal musicista Mauro Giorgeschi, domani, mercoledì 12 agosto, suonerà in piazza Fanti The Blues Collective trio feat. Laura Falcinelli. In scaletta brani dei generi Blues e Soul a partire dalle ore 21.30.

CDCNOT/20/08/08/COMINLINEA/316/MB

