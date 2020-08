Ancora un appuntamento con “Musica al centro” nel cartellone di Estate in città. Per il ciclo di eventi curato dal musicista Mauro Giorgeschi, domani, mercoledì 12 agosto, suonerà in piazza Fanti The Blues Collective trio feat. Laura Falcinelli. In scaletta brani dei generi Blues e Soul a partire dalle ore 21.30.

