Volley mercato: Ermgroup San Giustino, colpo al centro, ufficiale l’acquisto di Mirko Miscione

Dopo una trattativa a più riprese, la società Pallavolo San Giustino annuncia l’arrivo del nuovo centrale. Si tratta di Mirko Miscione, trentaduenne vastese, giocatore di grande esperienza. Sebbene si sia avvicinato al mondo del volley a quindici anni, il suo talento non è passato inosservato. Dopo le giovanili nella sua città natale, ha militato un anno ad Ortona, uno a Chieti e due all’Aquila in serie C. Per motivi di studi si è poi trasferito a Perugia giocando anche a Foligno. A ridosso della laurea si è dedicato anima e corpo alla pallavolo: Gaeta e Olbia in B1, due anni a Spoleto ottenendo la promozione in serie A, e Ortona in A2. Dopo la parentesi abruzzese è arrivo in Toscana, disputando con Santa Croce, dove ha partecipato ai playoff per l’A 1, e a Livorno in A2. La scorsa stagione a Prata di Pordenone, fino all’8 marzo, momento dell’interruzione dei campionati. In attesa dell’esordio a San Giustino ha così dichiarato: “Il progetto di San Giustino mi piace molto, ci ho creduto fin dall’inizio. Torno per l’ennesima volta in Umbria e ne sono felice. Dobbiamo impegnarci molto, dimostrandolo in campo. Ringrazio i dirigenti per l’interesse e la disponibilità; hanno creduto in me. Ci vediamo i primi di settembre per la preparazione “.

