Rispetto della legalità e solidarietà, plauso del sindaco Luciano Bacchetta alla Guardia di Finanza per la donazione di capi di abbigliamento alla Caritas, frutto di azioni di controllo della vendita illegale

Plauso del sindaco, Luciano Bacchetta, per la donazione di oltre mille capi di abbigliamento alla Caritas Diocesana da parte dal Comando Provinciale di Perugia della Guardia di Finanza attraverso la Tenenza di Città di Castello. “E’ davvero una bella notizia – ha precisato il sindaco – che rende merito alla preziosa attività di controllo e monitoraggio del territorio, sul versante della vendita di prodotti recanti marchi contraffatti e l’abusivismo commerciale e, più in generale, a contrastare tutte le varie forme di vendita illegale, portata avanti con abnegazione dai finanzieri e dalle forze dell’ordine. Il rispetto della legalità poi si traduce concretamente come avvenuto in questo caso, nel sostegno all’azione di solidarietà e vicinanza alle famiglie in difficoltà attraverso la Diocesi e la Caritas. Un segnale importante – ha concluso il sindaco Bacchetta – reso ancora più significativo dal momento di emergenza sanitaria e sociale che da mesi il paese, la regione e la realtà locale sta vivendo comunque con grande senso di coesione sociale e solidarietà”.

