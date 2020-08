La ventesima mostra del libro antico sarà online grazie ad un catalogo con 400 opere rare di 40 espositori

La 20^ edizione della Mostra Mercato Nazionale del Libro Antico e della Stampa Antica di Città di Castello sarà quest’anno il primo evento online tra gli appuntamenti di antiquariato librario, grazie a un catalogo di vendita collettivo con 400 opere rare dei 40 espositori abituali della rassegna che sarà consultabile sul portale web della manifestazione e sui più importanti siti internet italiani ed esteri di settore. “Un’idea geniale”, hanno dichiarato nella conferenza stampa di stamattina gli assessori al Commercio e Turismo, Riccardo Carletti, e alla Cultura, Vincenzo Tofanelli, che hanno espresso “la soddisfazione dell’amministrazione comunale per la continuità che gli organizzatori sono riusciti a dare all’evento, anche in un’annata travagliata come quella vissuta finora a causa dell’emergenza da Covid-19”. “Nell’edizione che celebra i vent’anni di una rassegna che ha valorizzato la vocazione editoriale e tipografica della nostra città e ha sempre saputo accrescere i suoi contenuti culturali, era importante non mollare, non fermarsi, nella prospettiva di riprendere già dal prossimo anno il format abituale dell’evento”, ha osservato Carletti, mentre Tofanelli ha messo in evidenza come “l’idea del catalogo on line potrebbe rappresentare, insieme allo svolgimento in presenza della manifestazione, la formula innovativa e vincente del futuro”. La scelta del coordinatore scientifico Giancarlo Mezzetti di un’edizione “virtuale”, condivisa con i partner dell’evento, l’amministrazione comunale e l’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, è nata per l’inevitabile rinuncia a svolgere la manifestazione in presenza, con l’abituale allestimento delle postazioni per gli espositori, proprio a causa delle incertezze e delle restrizioni dovute all’emergenza vissuta negli ultimi mesi. Dal 20 agosto il catalogo online dell’evento, suddiviso per espositore con le opere in vendita accompagnate da immagini, schede bibliografiche o descrittive e prezzi, sarà consultabile sulla home page sito web della manifestazione (www.mostralibroantico.it) e nella giornata del 5 settembre saranno organizzati due eventi collaterali a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio dopo l’inaugurazione ufficiale della 20^ edizione alle ore 9.45: alle ore 10.00 la conferenza dal titolo “Alla ricerca dell’Eneide stampata in Civitella Castelli nel 1539” con la presentazione della ristampa facsimilare dell’Editrice Pliniana (con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello) di una rarissima pubblicazione, “Il secondo di Vergilio in lingua volgare volto da Hippolito De’ Medici cardinale” impressa in Città di Castello da Antonio Mazochi Cremonese e Nicolo de’ Gucci da Cortona nel 1539; alle ore 11.30 la presentazione e l’illustrazione di un saggio originale di un pittore tifernate del XIX secolo poco conosciuto come Vincenzo Barboni, di cui saranno esposti oltre 50 disegni originali e inediti in una mostra curata da Estela Nisi. La valenza culturale e scientifica dei due appuntamenti è stata illustrata in conferenza stampa dai relatori, rispettivamente Giovanna Zaganelli, direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia, che ha curato con Sarah Bonciarelli l’edizione critica e di commento all’opera di Virgilio, e il presidente dell’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio Fabio Nisi. “Non ci siamo voluti arrendere alle difficoltà dell’emergenza, che ci hanno impedito di organizzare la manifestazione in presenza, e crediamo che la modalità online individuata per assicurare comunque l’aspetto commerciale valorizzi la manifestazione, perché siamo i primi a realizzare un catalogo virtuale nell’ambito delle mostre di antiquariato librario, e rappresenti un ideale ponte verso la 21^ edizione, che si terrà il 3-4-5 settembre 2021”, ha spiegato Mezzetti, nel sottolineare “il valore delle iniziative collaterali che caratterizzeranno l’edizione di quest’anno, grazie alla qualità delle proposte culturali che saranno ospitate in una cornice ancora una volta splendida, grazie alla fondamentale collaborazione dell’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio”.

