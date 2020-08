Sr 257 Apecchiese: multe e controlli, da parte della municipale tifernate, in questo week end

Domenica di controlli sulle strade comunali per la Polizia Municipale tifernate. In particolare gli agenti della municipale, con due pattuglie, questa mattina e nel pomeriggio hanno Effettuato i controlli sulla SR 257 Apecchiese particolarmente trafficata in questo periodo pre-ferragostano, meta privilegiata dei motociclisti e dei turisti verso il mare adriatico. Sono stati effettuati controlli con telelaser, ed elevate alcune sanzioni al Codice della Strada per velocita’ non adeguata, a motociclisti: quattro le sanzioni emesse ed oltre 20 i motociclisti fermati per i controlli. I servizi sono stati predisposti dal Comandante della Polizia Municipale, Joselito Orlando e dal vice-comandante, Graziano Fiorucci nell’ambito di specifici interventi sulla Sr 257 Apecchiese in sinergia con le forze dell’ordine.

