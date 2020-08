Continuano senza sosta, gli attacchi del PD di Umbertide a Carizia. Per i Dem esiste, sul fronte scuola, Incapacità amministrativa e menefreghismo da parte della Giunta

“L’Amministrazione Carizia dimostra ancora una volta incapacità e menefreghismo”. Inizia così la nota stampa del Partito democratico di Umbertide dopo la puntualizzazione fatta dopo la mozione unitaria delle opposizioni) dell’assessore Villarini riguardante le avvenute Conferenze di servizio con le singole scuole da parte dell’Amministrazione. “Si continua a non rispondere – dicono dal Pd – atteggiamento abitudinario ormai. Caro assessore, il nostro gruppo consiliare ha chiesto di sapere come state investendo i soldi concessi dal Governo e come vi state muovendo (in grande ritardo, ovvio)”. Oltre questo, si legge nella nota stampa Pd, “verificheremo, viste le normative nazionali, se quei soldi saranno spesi solo su patrimonio pubblico”. “Il PD – si continua – ha chiesto come intendete affrontare il tema delle palestre annesse agli edifici scolastici (sanificazione e utilizzo) e nessuna risposta è arrivata in merito. IL PD ha chiesto di sapere se l’asilo nido comunale vedrà ridotti drasticamente i posti (si parla di solo 20 bambini). E anche su questo nessuna risposta”. “Continuate a non rispondere e oltre ad essere immobili state recando un grave danno alla nostra comunità e ai suoi servizi conquistati con tanti anni di fatica e di impegno da tutti gli umbertidesi. Questa Amministrazione leghista – si conclude – continua a non rispondere e a concludere poco: incapacità amministrativa e menefreghismo le cifre della giunta Carizia”.

