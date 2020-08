Un agosto pieno di iniziative, per il Museo di Santa Croce di Umbertide

L’iniziativa rientra nelle varie attività che svolge la nostra società nei vari musei che gestisce in tutto il territorio italiano e che, dopo il periodo di lockdown e la riapertura dello spazio museale dello scorso Giugno, cercherà di appagare i gusti dei turisti che nel mese di Agosto (e non solo), visiteranno la città di Umbertide.

Per tutte le domeniche di Agosto dalle ore 18.30, proporremo delle visite guidate gratuite (con il solo l’acquisto del biglietto d’ingresso) che permetteranno di approfondire le varie opere presenti nel Museo di Santa Croce di Umbertide, dove saranno messi in rilievo le tante curiosità e le tante caratteristiche che ogni opera possiede.

Domenica 2 Agosto ore 18.30

LA DEPOSIZIONE DALLA CROCE DI LUCA SIGNORELLI



Domenica 9 agosto ore 18.30

LA MADONNA CON IL BAMBINO DI NICCOLO’ CIRCIGNANI DETTO IL POMARANCIO



Domenica 16 agosto ore 18.30

I BRONZETTI DI MONTE ACUTO E LA SEZIONE ARCHEOLOGICA



Domenica 23 agosto ore 18.30

LA STATUA DI SAN ROCCO DI ROMANO ALBERTI DETTO IL NERO



Domenica 30 agosto ore 18.30

LE OPERE NEGLI ALTARI LATERALI DELLA CHIESA DI SANTA CROCE

Costi:

Intero € 7

Ridotto per Gruppi € 5

Ridotto per ragazzi dai 6 ai 14 anni € 2

Gratuito per i bambini fino a 6 anni e Residenti

INFO:

Museo di Santa Croce:

Tel.: 075.9420147

Giorni di apertura: venerdì, sabato e domenica e festivi.

Orario: 10.30 – 13.00 16.00 – 18.30

umbertide@sistemamuseo.it

http://www. umbriaterremusei.it – www.sistemamuseo.it

Facebook – Twitter – Instagram



Vista ancora la presenza dell’emergenza Covid-19 in tutto il territorio nazionale, i partecipanti agli eventi saranno contingentati in un massimo di 8/10 persone a gruppo, con obbligo della mascherina ed il mantenimento di distanziamento fra persone.

