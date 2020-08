Nuovo appuntamento martedì 11 agosto con Estate in città e le note del ciclo di eventi “Musica al centro”, curato dal musicista Mauro Giorgeschi. A partire dalle ore 18.30 saranno di scena Freak&Tone in piazza Matteotti, mentre dalle ore 21.30 Maurizio Marrani quartet – Jazz Fusion sarà protagonista della notte in piazza Fanti.

