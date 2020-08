Prima pietra, il secondo ponte sul Tevere “nasce” il 26 agosto

Mercoledì 26 agosto alle 11 è in programma la posa della prima pietra per i lavori del secondo ponte sul Tevere a Sansepolcro.

Ne dà notizia l’assessore Riccardo Marzi, ricordando il lungo iter burocratico che è stato necessario per arrivare a questo punto. “Ma finalmente ci siamo, i lavori sono stati affidati e adesso prenderanno il via con questa cerimonia simbolica, ma nemmeno troppo: il secondo ponte sul Tevere sarà un’opera pubblica storica per Sansepolcro e per l’intera vallata. Con un investimento di oltre 4 milioni, doteremo la Valtiberina di un ponte che cambierà il volto del traffico e l’assetto urbano di Sansepolcro. L’opera misurerà 140 metri e prevede anche la pista ciclabile”I lavori sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese che fa capo alla “Castaldo”, azienda della Campania. Alla posa della prima pietra sarà presente l’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli.

