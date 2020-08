Giovedì 13 agosto alle ore 21 in Piazza Gabriotti appuntamento con “LA DOLCE VITA”

“La Dolce Vita”: questo il nome della serata organizzata da 8.3 Club che si terrà giovedì 13 agosto alle ore 21 in Piazza Gabriotti. Appuntamento da non perdere quello promosso dal sodalizio tifernate, inserito nel cartellone di “Estate in Città 2020”. L’iniziativa, dedicata all’indimenticabile Federico Fellini e ad uno dei film che l’hanno reso immortale, sarà presentata da Mauro Silvestrini e proporrà un intrigante mix di musica e danza. In uno scenario che si rifarà all’ambientazione della pellicola cult del regista romagnolo, accompagnati dalle musiche del dj Graziano Giaccaglia, ci sarà spazio per sfilate di moda inframezzate dalle esibizioni delle allieve delle 4 scuole di danza cittadine (Diamante Danza, Studio Danza Giubilei, Academy Ballet e Zona 10 Danza), riunite per la prima volta per l’occasione. Ad impreziosire ulteriormente la serata, le organizzatrici lasciano trapelare la presenza di un ospite d’eccezione…

