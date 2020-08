Umbertide cambia: “amministrazione in grave ritardo, su scuola e sanità’

Preoccupante immobilismo su scuola e sanità. Ridicoli gli investimenti sulle scuole umbertidesi e c’è una inadempienza gravissima: non è stata convocata la Conferenza dei servizi per la scuola. Nessuna riduzione sulle rette scolastiche e per il trasporto. Chiediamo un intervento sulle liste di attesa nella sanità.

Le opposizioni di Umbertide cambia, M5S e Pd tornano a chiedere celermente un altro Consiglio comunale, visto l’immobilismo della Giunta e del Sindaco. Le questioni urgenti di scuola e servizi sanitari hanno bisogno di risposte concrete e strategie di lungo periodo, non solo per ragioni di emergenza, ma per costruire un futuro. Di fronte alla collaborazione offerta e alle proposte mirate da parte delle opposizioni, bocciate sistematicamente dalla Giunta, non viene però mai offerta un’alternativa. La stessa cosa avviene, ora, per scuola e sanità.

Sulla scuola abbiamo presentato una mozione unitaria con l’obiettivo di organizzare unitariamente il sistema educativo e formativo comunale, in vista della riapertura delle attività scolastiche. Perciò abbiamo chiesto la convocazione della Conferenza dei servizi e l’adozione del Patto di comunità che le Linee guida ministeriali impongono ai Comuni, per definire spazi, sicurezza, trasporti e didattica. Ebbene, ancora l’assessore Villarini e la Giunta non lo hanno fatto, lasciando le scuole completamente sole. Anzi, come denuncia il Consigliere Gianni Codovini, gli investimenti sulla scuola, tralasciando i 90mila euro di provenienza ministeriale e non comunale per gli interventi sull’edilizia scolastica – sono uno schiaffo alla dignità: la Direzione didattica I Circolo avrà un contributo ordinario di euro 2635; la Direzione didattica II Circolo di euro 4165 e l’Istituto comprensivo Umbertide di euro 1200! Si tratta di 8000 euro in tutto per affrontare un’emergenza e sostenere un sistema scolastico di altissima qualità, costruito con sacrifici generali per un lungo tempo. Ma veramente il Sindaco e l’assessore pensano di gestire il sistema formativo con questi investimenti? Ridicolo, anche a fronte del fatto che la Giunta sostiene la presupposta solidità del bilancio. Se ci sono i soldi, si mettano qui, come sempre abbiamo chiesto e chiedono a gran voce i cittadini, i quali si troveranno di nuovo il caro rette scolastiche e trasporto, senza alcuna riduzione per l’emergenza.

Sulla sanità, dopo che la Giunta ha bocciato nel Consiglio scorso la nostra proposta sull’introduzione dell’infermiere di famiglia nel Distretto, finanziata peraltro dallo Stato, ci chiediamo come voglia affrontare la riorganizzazione dell’Ospedale e della medicina territoriale. Solo due esempi e richieste formali che abbiamo fatto come opposizioni e da discutere nel prossimo Consiglio: il potenziamento dell’attività di anestesia a supporto dell’attività chirurgica, che ha ottenuto numeri eccezionali anche durante il Covid, grazie alla professionalità del suo personale; poi l’intervento sullo scandalo delle liste di attesa, soprattutto per i prelievi.

Dov’è finito il sempre richiamato buon senso da parte della Lega? A Umbertide proprio non c’è.

