Pallavolo Città di Castello: Massimo Calogeri confermato nel settore giovanile biancorosso. Domani presnetazione Radici e Marra

Parte integrante del nuovo corso tifernate è chiaramente il settore giovanile che vedrà di nuovo come allenatore e formatore di giovani pallavolisti Massimo “Lillo” Calogeri. Si ricomporrà perciò il trio con Marco Bartolini ed Andrea Radici che ha portato così tanti successi alla pallavolo biancorossa tra il 2009 e il 2014.

Massimo Calogeri non vede l’ora di iniziare e sintetizza così il suo stato d’animo: ”Sono contento che sia stato riconfermato per la prossima stagione perché abbiamo un progetto da terminare, progetto iniziato lo scorso anno e purtroppo troncato a causa della pandemia. Fino a che abbiamo potuto scender in campo, stavamo raccogliendo come società dei buoni traguardi sia per le under che con la serie D. Il livello raggiunto, sia di gioco che di raccordo tra i vari gruppi di giovanili, era ottimo e perseguiva l’obiettivo di far crescere i giovani atleti facendo sì che protessero fare la maggior esperienza possibile. Sono molto contento del ritorno di Andrea Radici e spero di poter continuare il lavoro già intrapreso negli anni scorsi assieme a tutti gli altri allenatori del giovanile”.

Domani alle ore 12.15 presso il Baro Roma di Città di Castello, presentazione di Andrea Radici e Davide Marra, rispettivamente coordinatore dell’area tecnica e giocatore/preparatore atletico del Città di Castello Pallavolo.

