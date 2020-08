Museo diocesano e Campanile cilindrico: tanta affluenza nei primi giorni di agosto

Il mese di agosto si è aperto all’insegna di una notevole affluenza di visitatori che sono tornati con le giuste precauzioni anti Covid a visitare Città di Castello e i suoi musei. Tanta la richiesta per la salita al Campanile cilindrico raro monumento dei secc. XI-XII di impianto ravennate. La visita è prevista con obbligo di mascherine dopo aver misurato la temperatura e registrati i visitatori che accedono con ingresso contingentato. Molte le famiglie da Milano, Roma, Empoli, Firenze, Vincenza, Perugia, Bologna e Livorno. Anche gruppi di giovani hanno apprezzato i tesori conservati nelle sale del Museo con particolare apprezzamento per il recupero architettonico e l’allestimento di opere di rara bellezza: di oreficeria come il Paliotto di Papa Celestino II del 1142, il Tesoro di Canosciodel sec. VI secolo e anche opere pittoriche quali il Cristo Risorto in Gloria di Rosso Fiorentino 1528-30 e la Madonna col Bambino e San Giovannino di Pinturicchio della seconda metà del sec. XV. La promozione della carta ecclesiacontinua ad avere particolare successo per le agevolazioni in grado di offrire nei musei dell’Umbria e della Toscana, civici ed ecclesiastici convenzionati. Anche le iniziative culturali – sostiene Catia Cecchetti – promosse dalla Direzione del Museo nell’ambito di Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana hanno visto una notevole presenza di pubblico sia di cittadini residenti che di turisti. Due gli appuntamenti di questa settimana: aSangiustinoaVilla Grazianivenerdì 7 agosto alle ore 21.00, si esibirà il Quartetto Cherubini in concertoconSimone Brusonisax soprano – Adele Odorisax contraltoLeonardo Cionisax tenore – Ruben Marzàsax baritono.Domenica 9 agosto alle ore 21.00 l’appuntamento previsto siterrà a Citerna in Piazza Scipione ScipioniMusica nel borgo: suoni dal ‘700 e ‘800con ilDuo Archè composto da Tommaso Bruschi al violoncelloe Silvia Alessio al violino.

