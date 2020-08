Calcio: Baldaccio Bruni Anghiari, ufficializzati i quadri tecnici di settore giovanile e scuola calcio

La Baldaccio Bruni Anghiari ha ufficializzato i quadri tecnici del settore giovanile e della scuola calcio per la stagione sportiva 2020-2021. La società biancoverde ha puntato ancora una volta sulla qualità degli istruttori, con l’obiettivo di effettuare un ulteriore step di crescita e di puntare in modo sempre più forte sui propri giovani. L’obiettivo è farsi trovare pronti nel momento in cui ci sarà di nuovo la possibilità di tornare in campo e di riprendere gli allenamenti, nel rispetto delle norme di tutela della salute e del protocollo che verrà predisposto. Importante programmare e dar continuità al lavoro iniziato ormai da alcune stagioni che ha fin qui dato risultati importanti e che rappresenta un nuovo punto di partenza per un futuro ancora più roseo. Istruttori qualificati per garantire serietà, passione e professionalità, rinnovata affiliazione della scuola calcio alla Fiorentina e conferma del prestigioso titolo di Scuola Calcio Élite (riconosciuto dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC su segnalazione del Coordinamento Federale Regionale Umbro), hanno permesso alla Baldaccio di diventare un punto di riferimento a livello di calcio giovanile per l’intero comprensorio. L’attestato di fiducia più importante in questo senso arriva direttamente dai tesserati e dalle rispettive famiglie che hanno già scelto anche per la prossima stagione di “sposare” il progetto biancoverde.



Di seguito lo staff tecnico di tutte le squadre di settore giovanile e scuola calcio della Baldaccio:

Juniores: Bernardini Carlo “Uefa B” e Marchese Guido

Allievi: Milanesi Andrea “Uefa B” e Beretti Luca

Giovanissimi: Bellucci Federico “Uefa C” e Rivi Luca

Esordienti 2008: Bastianoni Massimo “Uefa B”, Matteagi Mirko e Cambi Mario “Uefa E”

Esordienti 2009: Pampaloni Roberto “Uefa B” e laurea in scienze motorie e Giorni Samuele

Pulcini 2010: Pampaloni Roberto “Uefa B” e laurea in scienze motorie e Parreschi Jacopo

Pulcini 2011: Omar Leminci, Socali Stefano “Laurea in scienze motorie” e Menci Filippo

Primi calci 2012/2013: Panichi Davide “Uefa C” e Pecorai Franco “Istruttore CONI Figc”

Piccoli amici 2014/2015: Rinaldini Nicolò “Uefa C” e laurea in scienze motorie e Mercati Noemi studente di scienze motorie

Preparatori dei portieri: Ceppodomo Michele, Giovagnoli Matteo e Pellegrini Francesco

Responsabili settore giovanile e scuola calcio: Moretti Antonio “patentino 3° categoria”, Fornacini Federico “Uefa B” e Romanelli Tommaso “Uefa C”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati