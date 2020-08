Al via un piano attuativo di prevenzione e cura del gioco d’azzardo della zona Sociale 1

Prevenzione e cura del disturbo del gioco d’azzardo: in dirittura d’arrivpo un piano di interventi concreti per affrontare su scala intercomprensporiale una questione di scottante attualità. “Il gioco d’azzardo è un fenomeno molto complesso che richiede risposte qualificate – spiega l’assessore alle politiche sociali, Luciana Bassini – in quanto è necessario tenere conto dei molteplici aspetti di cui si compone”. “Nei nostri territori il fenomeno riguarda sempre più persone di tutte le fasce di età con gravi ripercussioni all’interno delle famiglie. L’adozione del piano attuativo locale in attuazione del piano regionale in materia da parte della zona sociale 1 affronterà il problema in maniera multidisciplinare”. “Il piano – prosegue l’assessore – si propone attività di informazione di supporto e di inclusione sociale, finalizzate alla prevenzione della diffusione del disturbo del gioco d’azzardo, facilitando l’accesso al sistema dei servizi in stretta collaborazione con i servizi della ASL 1 e con le associazioni territoriali per organizzare momenti di condivisione e creare un gruppo di coordinamento stabile con potenziamento della rete di supporto.” Sul totale dei vari giochi in Umbria il maggior gettito si concentra sugli apparecchi/SLOT. Da statistiche degli ultimi anni mettendo in relazione la disponibilità di apparecchi e l’intensità di gioco, risulta esserci una correlazione positiva che spiega una maggiore incidenza del fenomeno, che si evidenzia maggiormente nel territorio dell’Alta Umbria e nel comune di Città di Castello in particolare.

