Concorsi per dirigente area tecnica e ingegnere civile del comune: pubblicate le date delle prove scritte

Le commissioni giudicatrici hanno pubblicato sul sito istituzionale del Comune (https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/pagina641_concorsi-scaduti.html) le date di svolgimento delle prove scritte dei concorsi per 2 posti da Dirigente Area Tecnica e per 2 posti da ingegnere civile, categoria D. Le selezioni avranno tutte luogo presso il Palazzetto dello Sport Andrea Ioan di via Engels. Per i 2 posti da Dirigente Area Tecnica la prima prova si svolgerà giovedì 3 settembre, alle ore 14.00, con identificazione e accesso in aula dei candidati con le iniziali del cognome A-F alle ore 13.00 e dei candidati con le iniziali del cognome G-Z alle ore 13.30. La seconda prova scritta sarà venerdì 4 settembre, alle ore 10.00, con identificazione e accesso in aula per i candidati con le iniziali del cognome A-F alle ore 9.00 e con le iniziali del cognome G-Z alle ore 9.30. Per i 2 posti da ingegnere civile cat. D la prima prova scritta teorica sarà martedì 8 settembre, con identificazione e accesso in aula per i candidati con le iniziali del cognome A-I alle ore 13.30 e dei candidati con le iniziali del cognome L-Z alle ore 14.00. La seconda prova scritta pratica si svolgerà mercoledì 9 settembre 2020 con gli stessi orari del giorno precedente. Il Comune di Città di Castello adotterà un protocollo anti-Covid 19 sulla base del quale verranno organizzate le prove. Altre modalità di svolgimento dei concorsi e i criteri di valutazione verranno indicati con successivi avvisi sul sito web del Comune.

