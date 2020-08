Spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato un 25enne di origini Albanesi senza fissa dimora

Continua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti della Compagnia Carabinieri di Città di Castello in tutta l’Alta Valle del Tevere. Proprio in questo ambito, nella giornata del 1° agosto in Umbertide, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da quelli di quelli di Trestina, hanno tratto in arresto un 25enne di origini Albanesi senza fissa dimora in Italia.

L’operazione di servizio è scattata nella tarda serata del giorno prima e consegue ad un’approfondita attività di indagine svolta dai Militari della Stazione Carabinieri di Umbertide i quali, nelle settimane precedenti, avevano effettuato una serie di appostamenti nella frazione di Santa Maria di Sette del Comune di Montone, dove era stato segnalato un anomalo movimento di persone e mezzi non del posto, verosimilmente per la compravendita di stupefacenti.

L’attività in questione aveva portato all’identificazione del giovane albanese quale probabile corriere dello stupefacente che, periodicamente, si recava nella frazione anzidetta per procedere ad un intensa attività di spaccio di droga sia ai giovani del posto che dell’intero circondario.

A conferma degli elementi raccolti, la notte tra il 31 luglio e il 1° agosto u.s. lo straniero, fermato a bordo di una Renault Clio intestata ad un italiano residente ad Empoli, è stato trovato in possesso di oltre 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in dosi e abilmente occultata all’interno di una della casse acustiche del mezzo, oltre ad alcuni cellulari ed una somma di denaro contante di € 250, ritenuta dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle operazioni, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Perugia Capanne mentre quanto rinvenuto, unitamente al mezzo usato dall’uomo, sono stati sottoposti a sequestro.

