Prigionieri del Cosmo. Tornano in mostra le opere pittoriche dell’artista Paolo Piovaticci

Nebulose cosmiche, presenze femminili di mondi sconosciuti, barche che solcano immaginari oceani, teschi che dormono lungo sentieri di boschi e sabbie, fiori di magiche primavere, maschere enigmatiche ed ancora profili di cavalli che percorrono spazi eterei.

Questi alcuni dei soggetti che animano la nuova mostra personale di pittura “Prigionieri del Cosmo” firmata dall’artista Paolo Piovaticci inaugurata il 1 agosto a Cattolica, presso l’Atrio del Palazzo del Turismo della Sede Municipale e aperta fino al 31 agosto. La Mostra ha ricevuto Patrocinio Comune Cattolica.

Legame con la città che si rinnova dopo il recente riconoscimento onorifico all’interno del “Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica 2020”. Il libro di prosa autobiografica giovanile ‘Infida Banne!’, pubblicato nel 2019, risulta tra i vincitori del Premio di Merito assegnato dalla Giuria alle opere riconosciute di particolare interesse artistico-letterario.

“Paolo Piovaticci maestro di vita e di arte – commenta l’esimio storico e letterato Mario Varesi – icasticamente apre il suo spartito di sorridenti e fiduciose valenze per salvarci dall’omologazione attuale e dalle deluse esperienze del quotidiano. E qui appunto sta il suo messaggio di civiltà, il suo officio di amore.

A noi il compito di compenetrare questo lucido travaglio, aristocrazia di pensiero e lipsanoteca dove le reliquie sacre sono rappresentate da fantasie e ideali. Ed è questa proprio la sua missione artistica”.

L’esposizione. Il percorso espositivo accompagna il visitatore attraverso immagini che non appartengono alla realtà ma che prendono forma nel fervido immaginario dell’artista come imprigionate in un modo altro, distante anni luce ma che sulla tela si manifesta come frammento di una narrazione che sfugge alle regole del tempo e dello spazio umano. Un viaggio iniziatico fatto di percezioni extrasensoriali e metafisiche di mondi di ignorata o non ricordata provenienza. ‘Visioni’ pittoriche di reminiscenze di una memoria inconscia o sogni di un passato mai morto e di un futuro mai giunto, nel fascino metafisico di un surrealismo poetico inconfondibile.

Esse si muovono nell’ambito legante di ‘nebulose’ d’una ‘materia cosmica’ di cui sono fatti l’universo e la vita: quella dalla quale, nel Cosmo, nulla v’è che non sorga e nella quale nulla v’è che non riaffoghi, e nella cui sconosciuta origine è la comune radice del tutto e di noi stessi.

In mostra tonano anche i ben noti ‘Cavalli di Reso’ ovvero dell’antico re della Tracia, dipinto che si ispira agli esemplari punta di diamante della Guerra di Troia, come narra Omero nell’Iliade e definiti ‘bianchi come la neve e veloci come il vento’, e paragonati da Euripide per bocca di Nestore ai raggi del sole. I cavalli diafani e leggeri dipinti da Piovaticci sembrano stare perfettamente a loro agio nelle spiagge adriatiche. La loro “levatura” torna a farsi sentire e contrassegna, come chi li ha dipinti, uno dei creativi più sensibili e produttivi del territorio valtiberino.

Info e contatti. Ingresso libero. Orari d’apertura: tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 19,00. Sede: Atrio del Palazzo del Turismo – Sede Municipale di Cattolica, Piazza Roosevelt,7 – 47841, Cattolica (Rn). Tel. 0541 966511.

Paolo Piovaticci, scrittore, saggista e pittore di origini romane ma residente a Sansepolcro, è fondatore del Centro Culturale Sansepolcro, è Presidente della Biennale Internazionale del Merletto, è stato anche nel Comitato Cittadino per il Cinquecentenario della morte di Piero della Francesca ed ha tenuto conferenze nazionali e internazionali in varie città italiane su invito di Regioni, Comuni e Scuole su temi artistici, culturali e d’alto artigianato. I mezzi di comunicazione nazionali si sono occupati, a più riprese, dei suoi lavori pittorici e letterari.

