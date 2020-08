Il Vescovo Cancian incontra il navigatore Campriani: assieme per un nuovo progetto per la disabilita’

L’incontro tra S. E. Domenico Cancian Vescovo della Diocesi di Città di Castello si sarebbe dovuto svolgere qualche mese fa poco dopo il rientro di Alessio Campriani dalla Minitransat, traversata del’oceano atlantico in solitaria a vela compiuta dal navigatore tifernate in solitaria tra ottobre e novembre ma le note vicende della pandemia lo hanno impedito.



“E’ un atto dovuto ma ancor più un piacere incontrare Sua Eccellenza e direi di più, continua Campriani, è ormai diventata una consuetudine avere un incontro con il Vescovo tifernate ad ogni rientro da qualche esperienza importante in barca a vela. Era successo dopo il passaggio a Capo Horn, dopo la navigazione in Antartide. Il vescovo era anche presente all’inaugurazione del Circolo Velico Centro Italia e in quell’occasione diede la sua benedizione accompagnata da parole di sostegno per un’attività che ha anche fini benefici.



Campriani ha consegnato al vescovo un quadretto commemorativo dell’impresa velica ed ha parlato dei suoi progetti futuri oltre la normale ripresa delle consuete attività del circolo anche di una collaborazione con la Diocesi tifernate relativa ad un progetto per la disabilità che si dovrebbe realizzare entro l’anno in corso. “Il Vescovo si e complimentato per l’ impresa e per le molteplici attività in favore della disabilità che Campriani ha intrapreso negli anni tra i quali ricordiamo “Vado a gonfie vele” progetto di Velaterapia assieme ai ragazzi disabili della cooperativa Rondine e “il record di lunga percorrenza su barca a vela” stabilito assieme a Danilo Malerba velista non vedente “campione mondiale match race homerus 2019 “. L’incontro si è concluso con un affettuoso saluto e con un futuro appuntamento che vedrà il campione velista Campriani e la Diocesi impegnati in un progetto di collaborazione a favore della solidarietà e in aiuto ai più deboli.

