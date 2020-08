Il regista Tony Paganelli e la patron Carla Terranova presentano il film “Fascino”. Riprese dall’Alta valle del Tevere al Trasimeno

Il regista Tony Paganelli girerà nella magnifica Umbria e precisamente a Monte Santa Maria Tiberina e Città di Castello “Fascino” un film mediometraggio ideato e prodotto dal patron Carla Terranova ispirato ed ambientato sui concorsi di bellezza che lei stessa produce, come “Fascino Mediterraneo”,sceneggiatura di Frances Sapphire e direttore della fotografia Fabio Casari.Le riprese si svolgeranno da 6 al 9 agosto 2020 e si prospetta per la Terranova un grande lavoro, avendo inserito su questo progetto ben 33 concorrenti che ognuno dei quali avrà un suo ruolo ben definito e molti sono già attori professionisti: Tatiana Speranta Perhinschi e Germano Di Renzo ad esempio. Inoltre il regista Tony Paganelli girerà un pilota prodotto dalla Movie Start per Amazon Prime Video le cui riprese si svolgeranno dal 10 al 12 agosto 2020, tra Monte Santa Maria Tiberina, il Castello di Lippiano e l’isola Polvese. Il cast diretto da Tony Paganelli si avvale di Corrado Solari, Tatiana Speranta Perhinschi,e tanti altri che verranno annunciati nel corso della conferenza stampa. La direzione della fotografia sarà affidata a Victor Daniel.

