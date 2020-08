Calcio mercato: Selci Nardi, ufficiale anche l’attaccante Antonio Arcaleni

Un rinforzo per reparto caratterizzano questo inizio di settimana per il Selci Nardi che in organico nella prossima stagione in Promozione avrà anche Marco Antonio Arcaleni (nella foto col ds Marco Briganti), classe ’99, attaccante centrale ed esterno. Due anni fa era a Pietralunga, nell’ultima stagione prima alla Tiberis poi da gennaio ai Tigrotti Morra, In precedenza Arcaneli ha militato nella Juniores nazionale a Trestina.

