Calcio mercato: colpo Selci Nardi, ufficiale Daniele Angiolucci

Il grande colpo sul mercato del Selci Nardi si chiama Daniele Angiolucci (nella foto col ds Marco Briganti), classe ’93, proveniente dalla Baldaccio Bruni di Anghiari (Eccellenza toscana), dove per anni è stato il leader indiscusso della difesa. Angiolucci ha un passato anche in serie D con la maglia del Sansepolcro. E’ stato compagno di squadra, da sottoquota, di Gianluca Marinelli, neo tecnico dei rossoneri. “Un giocatore importante che nonostante avesse offerte superiori ha sposato il nostro progetto con entusiasmo – sono le parole proprio di Marinelli – ci dà esperienza e leadership. Sono contento sia arrivato. Non ha guardato l’aspetto economico ma la serietà della società e la mia presenza”.

