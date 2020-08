A settembre l’edizione speciale della mostra mercato dell’artigianato

È stata presentata stamattina, nella conferenza stampa che si è tenuta nella sede della Camera di Commercio di Arezzo, l’EDIZIONE SPECIALE della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana in programma da giovedì 3 a domenica 6 settembre nel centro storico di Anghiari. All’incontro hanno partecipato il presidente dell’Ente Mostra Giovanni Sassolini, il presidente dell’Associazione Pro-Anghiari Piero Calli, il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri, i massimi rappresentanti della Camera di Commercio di Arezzo (il presidente Massimo Guasconi e il segretario generale Marco Randellini), la presidente della CNA di Arezzo Franca Binazzi, il vicepresidente di Confartigianato Imprese Arezzo Luca Baglioni, i responsabili del settore artistico delle due associazioni di categoria.

L’Ente Mostra ha lavorato intensamente per recuperare entro il 2020 la manifestazione inizialmente in programma dal 25 aprile al 3 maggio e sospesa in via precauzionale per l’emergenza Coronavirus e per tutte le problematiche ad essa collegate. La macchina organizzativa, nonostante le difficoltà, non si è lasciata scoraggiare e in seguito al miglioramento della situazione sanitaria ha quindi deciso di recuperare l’edizione 2020 ad inizio settembre, in un periodo che dovrebbe essere buono anche a livello climatico. La Mostra verrà inaugurata alle ore 16:00 di giovedì 3 settembre. Alla cerimonia di inaugurazione sarà presente, così come annunciato in conferenza dal presidente dell’Ente Mostra Sassolini, anche il Cavalier Valentino Mercati, presidente di Aboca.

Gli artigiani hanno accolto con soddisfazione la data proposta dell’Ente Mostra, saranno numerosi nonostante il periodo e saranno uno per ogni bottega, per far sì che vengano rispettate le normative previste in tema Coronavirus. Non mancheranno gli eventi collaterali. Già annunciata stamattina la mostra “Storia della camicia” che si svolgerà a partire da metà agosto. Ci saranno momenti di svago e iniziative legate all’artigianato, ingredienti che permetteranno di vivere un’edizione speciale della mostra, in un “weekend lungo” all’insegna della tradizione e delle eccellenze del territorio.

ORARIO DI APERTURA DELLA MOSTRA:

GIOVEDI’ 3 e VENERDI’ 4: dalle ore 16.00 alle ore 21.30

SABATO 5 e DOMENICA 6: ORARIO CONTINUATO dalle 10.00 alle 21.30

