Premio Letterario “Città di Castello” XIV edizione 2020, boom di iscrizioni nonostante il Covid-19

Il 31 luglio scorso è scaduto il termine per le iscrizioni alla edizione 2020 del Premio Letterario “Città

di Castello”.

In un momento di grande difficoltà per tutti gli italiani, ma soprattutto per coloro che operano nel settore della Cultura in considerazione dello stato di annullamento o ridimensionamento delle

manifestazioni culturali, il Premio Letterario “Città di Castello” inverte ogni tendenza e fa registrare un incremento del numero delle iscrizioni del 150% rispetto al 2019. Nessuna più rosea aspettativa poteva far prevedere un tale successo.

Queste le parole del presidente Antonio Vella:



“In qualità di presidente della Associazione Culturale “Tracciati Virtuali” e di promotore del

Premio Letterario “Città di Castello” non posso che manifestare tutta la mia gratitudine per coloro che quest’anno hanno iscritto la propria opera all’edizione 2020 del Concorso.

Scrittrici e scrittori provenienti da ogni regione italiana ma anche dall’estero (Germania, Gran

Bretagna, Francia, Danimarca, Stati Uniti ecc.).

Siamo fieri anche di poter essere utili al Presidio Ospedaliero di Città di Castello, a cui è

destinata la quota d’iscrizione, con la donazione che verrà effettuata il 24 ottobre prossimo in occa-

sione della Cerimonia finale di premiazione.

Adesso inizia il difficile lavoro di lettura e selezione delle opere che, grazie alla qualificata giuria

presieduta da Alessandro Quasimodo, porterà a Città di Castello, per gli eventi previsti nelle giornate

conclusive della manifestazione, i 30 finalisti (10 per ognuna delle sezioni). Gli scrittori arriveranno con

le loro famiglie per visitare la nostra città e vivere l’emozione della premiazione di un concorso ormai

considerato tra i più qualificati nel panorama letterario italiano”.

