Musica al centro ad estate in città

“Un appuntamento centrale con la musica di qualità suonata da musicisti locali con un grande talento”: con queste parole l’assessore al Turismo e Commercio Riccardo Car-letti annuncia la manifestazione “La musica al centro” a cura di Mauro Giorgeschi e pre-vista nel calendario di Estate in città dal 4 al 12 agosto 2020. Come scrive il curatore Mauro Giorgeschi sulla sua pagina FB annunciando l’evento “La Musica al Centro edi-zione 2020 è articolata in otto appuntamenti musicali. 4 pomeridiani in Piazza Matteotti alle ore 18.00 e 4 serali in Piazza Fanti a Città di Castello. Un sentito ringraziamento all’Amministrazione del Comune Tifernate per il sostegno, la sensibiità e la fiducia ac-cordata per il quarto anno consecutivo, particolarmente sentita in questo periodo storico difficile per molti”. Il programma si apre martedì 4 agosto in Piazza Fanti alle 21.30 con Honk Honk Blues con il Traditional Blues, in Piazza Matteotti alle ore 18.00 Giò Belli & Mark Gelli guitar duo; mercoledì 5 agosto Emy Stery Quartet con Smooth Jass & Soul alle 21.30 in Piazza Fanti, anticipato alle 18.00 in Piazza Matteotti da Alessandra Chieli in Di storie, persone e canzoni. Martedì 11 agosto Maurizio Marrani quartet con Jazz Fusion alle 21.30 in Piazza Fanti e alle 18.00 in Piazza Matteotti Freak&Tone – Nicola Matteaggi chitarra e Agnese Fabbri voce. Infine mercoledì 12 The Blues Collective trio feat. Laura Falcinelli Blues & Soul. Alle 21.30 in Piazza Fanti e alle 18.00 Riccardo Badù Bigotti in Percussion’s Tales.

