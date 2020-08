Lunedì 3 agosto torna a riunirsi il Consiglio comunale di Città di Castello

Si riunirà alle 16.00 di lunedì 3 agosto 2020 il consiglio comunale di Città di Castello per una seduta dedicata alle interrogazioni e alle interpellanze. In particolare l’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Lignani Marchesani su Piazza Burri, l’interrogazione del capogruppo del PSI Vittorio Morani, del consigliere del PSI Tiziana Croci e del capogruppo della Sinistra Giovanni Procelli sullo stato dei lavori della rete idrica. C’è poi l’interrogazione del capogruppo del PD Mirco Pescari sul polo ospedaliero tifernate e di Castello Cambia – Vincenzo Bucci capogruppo e Emanuela Arcaleni consi-gliera – sul traffico nel centro storico, un’interrogazione del capogruppo del Gruppo Mi-sto Gaetano Zucchini e del presidente del Consiglio comunale Francesca Mencagli co-me consigliere PD sullo stato dei lavori della FCU. Seguono tre interpellanze: del consi-gliere del Gruppo Misto Marcello Rigucci sull’istituto Bufalini, del consigliere di Tiferno Insieme Vittorio Vincenti sulle coperture di amianto in via Mascagni, di Vincenti e del capogruppo di Tiferno Insieme Nicola Morini sullo stato dell’abbazia di Badia Petroia. Al-le 17.30 si passerà alla seduta ordinaria con le comunicazioni del sindaco e la modifica del rapporto con Edarco per il parcheggio EX SOGEMA, quindi la determinazione dell’importo per i gettoni di presenza delle commissioni e per l’indennità del presidente del consiglio. Tre declassificazioni di strade a Collecchio, Casalsole e Sterpete. Il consi-glio quindi parlerà della mozione di Castello Cambia sul gioco di azzardo patologico, dell’ordine del giorno di Procelli sull’autonomia regionale differenziata, dell’ordine del giorno di Ursula Masciarri, consigliere del PSI, ed altri su pietre d’inciampo, dell’ordine del giorno del capogruppo della Lega Marco Castellari sull’implementazione del controllo e della sicurezza nel territorio comunale ed in fine un ordine del giorno sul quartiere eco-logico di Riosecco dei consigliri PD Massimo Minciotti, Luciano Tavernelli e di Rigucci del Gruppo Misto. I lavori del consiglio saranno trasmessi in diretta streaming sul canale You Tube del Consiglio comunale di Città di Castello.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati