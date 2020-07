Umbertide, normative Covid-19: arriva interrogazione PD su situazione scuole e palestre

Il Governo ha concesso al Comune di Umbertide un finanziamento di circa 90.000 euro per fare in modo che i plessi scolastici siano perfettamente in regola alla ripresa delle lezioni. Il PD di Umbertide ha presentato un’interrogazione urgente per sapere – si legge nel documento – “quali investimenti (e dove) siano stati previsti con la somma stanziata dal Governo in relazione alla messa a norma e in sicurezza a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19”. Il gruppo consiliare del PD vuol conoscere come l’Amministrazione comunale intende affrontare la situazione delle palestre utilizzate da società sportive e di pertinenza delle scuole che accolgono circa due terzi dell’attività sportiva settimanale dal lunedì al venerdì (tenendo presente che la palestra della scuola media la sera è utilizzata anche da diversi gruppi amatoriali). “Dato per scontato che le modalità di utilizzo terranno conto della situazione sanitaria legata all’emergenza covid19 – dicono dal PD – vorremmo capire come sarà assicurata e da chi la sanificazione giornaliera per gli alunni al mattino dopo e gli interventi di sanificazione tra un turno e l’altro di utilizzo delle palestre”. “È evidente a tutti che – si conclude – si pone un problema reale per tante famiglie, per le scuole e anche per le stesse società sportive, sia in termini di responsabilità che di sicurezza”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati