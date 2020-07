Pubblicato l’avviso riservato ai gestori dei centri estivi privati per la concessione di contributi finalizzati all’abbattimento dei costi delle rette

E’ stato pubblicato dal Comune di Umbertide l’avviso pubblico riservato ai gestori dei centri estivi privati per la concessione di contributi finalizzati all’abbattimento dei costi delle rette.A seguito del decreto governativo che ha definito i criteri ed il riparto del fondo relativo ai centri estivi e al contrasto alla povertà educativa, il Comune di Umbertide, per quanto riguarda il Centro estivo comunale “Lucignolo” ha impiegato le risorse per il prolungamento del servizio, con le stesse tariffe attualmente in vigore.Per i Centri estivi privati, invece verrà concesso un contributo pari a 40 euro settimanale per ciascun bambino che parteciperà ai corsi. Tale quota dovrà corrispondere alla riduzione della quota di partecipazione al centro, precedentemente praticata alla data del 3 agosto 2020. Sarà inoltre corrisposto un rimborso pari alle spese documentate di sanificazione dei locali, acquisto materiali e di esecuzione dei tamponi degli operatori come previsto dalla normativa.Il modello di domanda di ammissione all’avviso è reperibile sul sito www.comune.umbertide.pg.it o all’Albo pretorio online dell’ente dal quale può essere scaricato.La richiesta, da presentarsi secondo il modello predisposto e debitamente compilato e sottoscritto, potrà essere inviata dal 31 luglio al 10 agosto 2020 all’Ufficio protocollo del Comune previo appuntamento telefonico chiamando i numeri 075-9419243 oppure 075-9419262 o a mezzo Pec all’indirizzo comune.umbertide@postacert.umbria.it (la casella è abilitata alla ricezione anche di semplici mail).

