Giovedì 30 luglio 2020 la prima conviviale del Lions Club Città di Castello Tiferno dopo la quarantena

Nella serata di Giovedì 30 luglio 2020, si è svolta la prima conviviale del Lions Club Città di Castello Tiferno, presso il “Borgo dei Sapori” localita il Caldese, dopo la quarantena. Durante l’evento sono stati accolti 4 nuovi soci (Bartoccini Silvia, Bravi Alessio, Giorni Roberta e Russo Claudia), inoltre è stato conferito al dottor Romano Ciampoletti il titolo di Amico di Melvin Jones, massimo riconoscimento lionistico, che ricorda il fondatore dei Lions, il quale nel 1917 creò l’associazione al fine di aiutare chi fosse più nel bisogno. Il Lions Club Città di Castello Tiferno ha voluto richiedere questo “premio” per il dottor Ciampoletti per i suoi lunghi anni di servizio alla comunità: sia nella professione medica sia nell’associazionismo. Da più decenni è socio del Lions Club Città di Castello Host di cui fu presidente nell’annata 2003/04 distinguendosi nell’attenzione verso i giovani e i disabili. Inoltre egli nel 2016 con i suoi consigli e la vicinanza contribuì fattivamente alla fondazione del secondo Lions Club Tifernate. Alla serata oltre ai soci del club erano presenti diverse cariche lions: il persidente di zona dottor Mauro Tarragoni Alunni, il presidente del Club Città di Castello Host Marcello Fortuna e presidente del Leo Club Città di Castello Francesco Bonsanto. All’evento ha tenuto a partecipare anche l’assessore Luciana Bassini, in rappresentanza dell’amministrazione, la quale ha ringraziato il club per la vicinanza a situazioni di difficoltà soprattutto nei difficili mesi trascorsi, si è poi congratulata per l’ingresso dei nuovi soci e infine ha sottolineato quanto il riconoscimento al dottor Ciampoletti sia un più che meritato tributo a una vita dedicata agli altri.

