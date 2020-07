Al via il progetto “INSIDE AUT – Reti e sentieri verso l’integrazione

Il progetto è “INSIDE AUT – Reti e sentieri verso l’integrazione” ed è finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione del Ministero dell’Interno 2014-2020 (PROG-3284). Una grande sfida per Tamat NGO, capofila del progetto.

Lo scorso 21 luglio 2020 si è tenuto il Kick Off Meeting del progetto con i partner, ben 13: Tamat NGO, Arcisolidarietà Ora D’Aria, Comitato Provinciale ARCI Avellino, Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità (ISMU), ARCI Comitato Territoriale di Foggia, Coordinamento delle Organizzazioni di Cooperazione e Solidarietà Internazionale delle Marche (Marche Solidali), Antoniano ONLUS, SMILE PUGLIA, ISCOS Marche, Cooperativa INTRA, CEFA Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura, Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, Associazione I Tetti Colorati ONLUS.

I luoghi di intervento interessano l’Umbria, le Marche, l’Emilia Romagna, la Lombardia, il Lazio, la Campania, la Puglia e la Sicilia.

Il progetto ha una durata di 24 mesi e si propone di facilitare l’uscita dai servizi di accoglienza di 100 beneficiari della protezione internazionale, favorendone il percorso di autonomia alloggiativa e promuovendone l’inserimento lavorativo e sociale, da una parte attraverso la pianificazione e l’attuazione di percorsi formativi e di lavoro individualizzati e coerenti con le attività già svolte nell’ambito dei progetti di accoglienza, dall’altra attraverso attività di socializzazione e scambio con le associazioni di volontariato o di promozione sociale presenti sul territorio per valorizzare le dinamiche di inclusione.

Azioni davvero importanti, quindi, per potenziare la rete di collaborazione sia a livello territoriale, sia a livello nazionale, per dare risposte concrete alle comunità e garantire un migliore e più completo scambio di informazioni e buone pratiche.

