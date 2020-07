“Venerdì sera in centro”, il 31 luglio in piazza Matteotti si esibisce la Compagnia della Scuotilancia

Proseguono gli imperdibili appuntamenti di “Venerdì sera in centro”, iniziativa organizzata dall’associazione commercianti “Don Chisciotte” in piena collaborazione con il Comune di Umbertide.Il 31 luglio, a partire dalle ore 21.30, la Compagnia degli Scuotilancia è pronta a esibirsi per la prima volta in piazza Matteotti in una rappresentazione teatrale incentrata su alcune opere del genio di William Shakespeare. Sarà infatti proposto un catalogo di drammi shakespeariani che comprende “Romeo e Giulietta”, “Otello”, “Amleto” e “Giulio Cesare”.Nel corso serata, come di consueto, gli esercizi del centro storico, di via Garibaldi, via Roma, piazza Mazzini e piazza Gramsci resteranno aperti dalle ore 21.00 alle 23.00 per una delle iniziative che tra commercio, musica e divertimento vede una presenza sempre maggiore di umbertidesi che non vogliono perdere l’occasione di passare il venerdì sera nei luoghi più incantevoli della città.

