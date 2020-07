M5S Sansepolcro “i fondi stanziati dal Governo servono sia per le scuole che per gli equilibri di bilancio”

È stata discussa nel Consiglio comunale di mercoledì 29 luglio la nostra interrogazione sul bando PON Scuola promosso dal Governo per il finanziamento di interventi urgenti di adeguamento e adattamento degli edifici scolastici, conseguentemente alla situazione di emergenza causata da Covid-19.

Tale discussione è stata un’occasione per fare il punto della situazione in vista del rientro a scuola di settembre. Secondo l’amministrazione, non emergono particolari situazioni di criticità per nessuno degli istituti scolastici di Sansepolcro, e non si rende necessario cercare altri ambienti per sistemare gli studenti.

I circa 70.000 € stanziati dal Governo a questo scopo, arrivati grazie al Decreto Rilancio, hanno permesso una serie di interventi per la messa in sicurezza dei nostri plessi, finanziando inoltre interventi sanificazione degli ambienti e tinteggiatura.

Si è poi discusso e votato il documento contabile relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Come abbiamo detto durante il Consiglio, questo documento sottolinea il grande aiuto che è stato dato dal Governo agli enti locali, e che ha permesso loro di tirare il fiato e di non indebitarsi, nonostante la situazione difficile causata dall’emergenza Covid, con tutte le mancate entrate e le perdite che questa ha portato.

Ricordiamo che dal Governo arriveranno al Comune di Sansepolcro circa un milione di euro: ci sembra una cifra molto importante, che permette sia di rimediare alle minori entrate ma anche di progettare interventi significativi, che possano aiutare molti soggetti ad uscire da questa difficile situazione.

Sappiamo tutti che i prossimi mesi saranno molto difficili: proprio per questo, abbiamo espresso all’amministrazione la nostra intenzione di collaborare e di dare il nostro contributo, a cominciare dalle prossime commissioni bilancio e attività produttive, dove sicuramente avremo un quadro più definito della situazione complessiva e di quelli che sono gli interventi più urgenti per la nostra città.

