I nomi dei vincitori del Concorso #iorestoacasaedisegno

Il Presidente Luca Secondi ed i Soci fondatori dell’Associazione di Volontariato I Fiori di Lillà, in collaborazione con la prestigiosa Commissione esaminatrice nominata per l’occasione, sono felicissimi di potervi finalmente annunciare i nomi dei 5 vincitori del Concorso #iorestoacasaedisegno.

I classificato è Alessio Dell’Arte (11 anni), con il suo “Disegno di speranza”, per un premio del valore di 100,00 €;

II classificato è Lorenzo Zampi (5 anni), con il suo “Laboratorio del Topo Scossa in 3D”, per un premio del valore di 75,00 €;

III classificato è Elia Bruscia (8 anni), con il suo “Torna a casa”, per un premio di 65,00 €;

IV classificato è Filippo Pietrangeli (8 anni), con il suo “Lo Scuolabus che sconfigge il Coronavirus”, per un premio di 50,00 €;

V classificata è Erika Morelli (10 anni), con il suo “La luce dopo le tenebre e la speranza”, per un premio di 30,00 €.

Ricordiamo che il premio è rappresentato da un buono spesa del valore economico corrispettivo, da spendere in articoli da disegno e cartoleria presso Eurocart di Fiorucci C.&c. (Trestina di Città di Castello).

A conclusione di questa emozionante iniziativa nata nel complesso momento del lockdown, con l’intento di mostrare vicinanza alle famiglie e soprattutto ai bambini affinché potessero affrontare le restrizioni imposte con più serenità possibile, anche attraverso un gioco condiviso e familiare come è il disegno in sé, l’Associazione intende esprimere i suoi più sentiti ringraziamenti ai differenti protagonisti del Concorso.

In primo luogo ai tanti, tantissimi bambini, dalle età più diversificate: loro sono la prova che con la giusta leggerezza, anche solo per qualche ora e il tempo di un disegno, si può trovare il modo per affrontare e gestire anche i periodi più difficili. Le loro rappresentazioni sono delle vere e proprie opere d’arte: i loro disegni parlano in modo emozionante e raccontano la pandemia senza filtri o ipocrisia ma “con gli occhi del bambino”; in alcuni casi esprimono sensazioni anche profonde e riflesso del difficile momento sociale vissuto, sanno emozionare attraverso la forma ed il colore, o sono capaci di esprimere simpaticamente il mondo infantile in maniera esemplare. A loro, il nostro più grande ed affettuoso ringraziamento per aver condiviso con noi, da protagonisti assoluti, l’esperienza appena conclusa.

Altro importante ringraziamento va alla Commissione esaminatrice che ha lavorato all’analisi dei disegni in modo dovizioso e davvero professionale, considerando differenti elementi: dal linguaggio espressivo, allo stile, all’uso di spazio, tratto, colori, fino alla “lettura” del contenuto del messaggio.. insomma un vero e proprio lavoro puntiglioso e centellinato!!

Ringraziamo in particolar modo Andrea Lensi, Presidente della Commissione esaminatrice, artista locale e di fama più che nazionale, dallo stile unico ed inconfondibile e vero simbolo artistico della nostra città. Ringraziamo anche a Gianfranco Bellini, Presidente dell’Associazione Amici del Fumetto, associazione rappresentata in Commissione da Franco Barrese, pittore e personalità nel nostro territorio di grande esperienza artistica. In ultimo ringraziamo la nostra socia Elena Signorelli, che ha collaborato con la Commissione offrendo il suo grande contributo di pedagogista e di educatrice; sarà proprio Elena ad inviare comunicazione privata ai vincitori dando le debite indicazione per il ritiro dei premi.

In ultimo, comunichiamo che il nostro affezionato amico Marco Baruffi, che ringraziamo di vero cuore, ha realizzato per noi un video contenente tutti i disegni che ci sono pervenuti e che hanno partecipato al Concorso, condiviso sui nostri canali social: la scelta dei vincitori è stata complessa, ed emotivamente non esente da difficoltà di scelta… per questo abbiamo voluto lasciare traccia di tutti i bambini che hanno partecipato, di ogni singola loro opera d’arte, a ricordo di un momento non solo complesso e da ricordare come tra i più bui, ma anzi….. come uno dei più ricchi di colore!!!!

Grazie ancora a tutti voi… sono stato a casa ed ho disegnato assieme ai Fiori di Lillà!!

