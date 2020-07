Dal 3 al 6 settembre, edizione speciale della mostra mercato dell’artigianato di Anghiari

È finalmente ufficiale: la Mostra Mercato dell’Artigianato si farà ed in una Edizione Speciale che però metterà sempre al centro il forte legame tra lo splendido borgo medievale di Anghiari e l’artigianato di qualità.

In un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo, legato all’emergenza Covid-19, la macchina organizzativa dell’Ente Mostra non si è lasciata scoraggiare, lavorando durante tutti questi mesi per offrire, in sicurezza, a tutti i visitatori che sceglieranno Anghiari come meta del loro viaggio nei giorni dal 3 al 6 Settembre, un ricco week-end indimenticabile alla scoperta del Paese, teatro della famosa battaglia tra fiorentini e milanesi, e del meglio del “fatto a mano”.

Un’occasione da non lasciarsi scappare… Vi aspettiamo ad Anghiari per ripartire insieme a tutto gasssss!

ORARIO DI APERTURA DELLA MOSTRA:

GIOVEDì e VENERDì: dalle 16.00 alle 21.30

SABATO e DOMENICA: ORARIO CONTINUATO dalle 10.00 alle 21.30

PER INFO:

ENTE MOSTRA VALTIBERINA

CORSO GIACOMO MATTEOTTI N° 103 – 52031 – ANGHIARI (AR) – 0575.749279 WWW.MOSTRAMERCATOVALTIBERINA.IT mostramercatovaltiberina@gmail.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati