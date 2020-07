Scomparsa di Elena Baldicchi in Calagreti: Luciano Bacchetta a nome della Giunta e della coumunità tifernate esprime vicinanza alla famiglia

Cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa della signora, Elena Baldicchi in Calagreti, sono state espressi dal sindaco, Luciano Bacchetta a nome della giunta e della coumunità tifernate. “La signora Elena, moglie del compianto Antonio “Dino” Calagreti, stimato amministratore pubblico di questa città e punto di riferimento politico del Psi per tanti di noi e non solo, ha rappresentato al meglio nel corso della sua vita i tratti salienti, genuini e veri della comunità locale, nella sua famiglia e nel contesto locale, dei suoi valori, delle tradizioni e simboli che ha amato con grande senso di appartenenza ed orgoglio. Ai figli Umbro e Fabio, due amici fraterni, che hanno seguito su versanti e ambiti diversi nelle istituzioni e nelle associazioni sportive le orme del padre e gli insegnamenti della madre, ai familiari, giungano le più sentite condoglianze. So bene cosa vuol dire perdere i genitori e la mamma e proprio per questo capisco e comprendo il dolore che ora state provando”. E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta appena appresa la notizia della scomparsa della signora Elena Baldicchi in Calagreti all’età di 91 anni. Alle parole del sindaco e della giunta, gli assessori Massimo Massetti e Riccardo Carletti ed il gruppo consiliare del Psi, hanno rinnovato le condoglianze agli “amici” fraterni, i figli Umbro e Fabio, ai nipoti Elena, Gioia, alla “collega” Benedetta, Micol e Fabian e ed ai parenti tutti.

