Nomina on walter verini a tesoriere nazionale del PD, le congratulazioni del sindaco Luciano Bacchetta

“Congratulazioni all’onorevole Walter Verini per l’importante nomina a Tesoriere nazionale del Pd. Un riconoscimento che premia l’attività politico-istituzionale del deputato tifernate e proietta ancora una volta la nostra città alla ribalta nazionale per la rappresentanza nei vari livelli parlamentari e governativi.” E’ quanto dichiarato dal sindaco Luciano Bacchetta, in riferimento alla nomina a Tesoriere del Partito Democratico dell’onorevole Verini designato ieri sera dal segretario nazionale Nicola Zingaretti. “Citta’ di Castello – e questo è motivo di orgoglio e di grande responsabilità, ha precisato il sindaco – può vantare la presenza di quattro deputati, gli Onorevoli, Walter Verini, Anna Ascani (vice-presidente del Pd nazionale) Vice Ministro all’Istruzione, Riccardo Augusto Marchetti (che ricopre anche il ruolo per la Lega di commissario politico nelle Marche), Catia Polidori (responsabile nazionale del movimento femminile di Forza Italia), Laura Agea, Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri (Affari Europei) oltre ai consiglieri regionali, Michele Bettarelli e Valerio Mancini, i consiglieri Provinciali, Andrea Lignani Marchesani e Marcello Rigucci: il sindaco, Luciano Bacchetta è anche Presidente della Provincia di Perugia.

