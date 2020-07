Continua l’impegno dell’associazione “Palestra delle emozioni” in favore delle zone terremotate: un’opera costante quella portata avanti in tal senso dal sodalizio altotiberino che a più riprese, sin dalle fasi immediatamente successive ai tragici eventi sismici del 2016, si è attivata (con dedizione assoluta ispirata ad uno spirito solidaristico tanto improntato alla concretezza quanto alieno dalla luce dei riflettori) per offrire un aiuto generoso e continuo. A beneficiarne è stata la popolazione di quelle terre martoriate, ma non solo: l’ultimo intervento, portato a termine nei giorni scorsi, è stato infatti rivolto in favore degli amici a quattro zampe, beneficiari di una consistente donazione rappresentata da scatolette di cibo per complessivi 6 quintali e mezzo.

“La nostra attività in aiuto di chi ha bisogno – dichiara Iris Valorosi, presidente dell’associazione Palestra delle emozioni – è resa possibile dallo sforzo dei nostri volontari ma anche di coloro che, di volta in volta, supportano concretamente i nostri sforzi. Al riguardo, per quest’ultima donazione desidero ringraziare pubblicamente i titolari della ditta CSM (Centro Smistamento Merci) di Città di Castello che hanno effettuato gratuitamente il trasporto della merce, confermando così una disponibilità delle quale abbiamo potuto avvalerci anche in altre occasioni e per differenti destinazioni”. “Il carico – conclude – è stato consegnato a Dalinda Mazzanti, una ragazza di Cascia che si occupa di aiutare i cani più bisognosi presenti sul territorio del suo comune e dei comuni limitrofi e di migliorare le condizioni in cui si trovano a volte quegli animali che vivono nelle zone rurali e che – riporto le sue testuali parole – pur avendo un proprietario non vengono seguiti come la loro dignità ed il buon senso richiederebbe”.

